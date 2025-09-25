Дания заявила об отсутствии доказательств причастности России к инцидентам с дронами

Поульсен: У Дании нет доказательств причастности РФ к инцидентам с БПЛА

У Дании нет доказательств причастности России к инцидентам с беспилотниками, замеченными у аэропортов королевства. Об этом заявил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен, передает Reuters.

«У нас нет доказательств, чтобы утверждать связь с Россией», — сказал глава Минобороны.

Ранее полиция Дании сообщила о беспилотниках в аэропортах городов Эсбьорг, Сеннерборг и Скридструп. В полиции заявили, что проводят дальнейшее расследование на месте при содействии национальной разведывательной службы и вооруженных сил, а также властей других стран.

23 сентября аэропорты Осло и Копенгагена закрыли воздушное пространство из-за обнаружения неизвестных беспилотников. Позднее выяснилось, что между двумя инцидентами не было связи.

