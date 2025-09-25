Полиция Дании сообщила о дронах в трех городах

Дания сообщила о дронах в аэропортах городов Эсбьорг, Сеннерборг и Скридструп

Полиция Дании сообщила о беспилотниках в аэропортах городов Эсбьорг, Сеннерборг и Скридструп. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицейских.

«Пока рано говорить о цели использования дронов и о том, кто за этим стоит», — отметили полицейские.

В полиции заявили, что проводят дальнейшее расследование на месте при содействии национальной разведывательной службы и вооруженных сил, а также властей других стран.

23 сентября аэропорты Осло и Копенгагена закрыли воздушное пространство из-за обнаружения неизвестных беспилотников. Позднее выяснилось, что между двумя инцидентами не было связи.