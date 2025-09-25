Силовые структуры
До смерти избивший российскую писательницу мигрант отправился в колонию

Избивший до смерти писательницу Кирсанову мужчина получил 12,5 года колонии
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Суд вынес приговор мужчине из Кыргызстана, расправившемуся с 78-летней писательницей Раисой Кирсановой. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По его данным, мигранта приговорили к 12,5 года колонии.

Преступление произошло 20 октября в доме на Открытом шоссе. Жители пожаловались в полицию, что подозрительный мужчина ходил по подъезду и стучал в двери. На одном из этажей сотрудники полиции обнаружили приоткрытую дверь, за которой мужчина избивал Раису Кирсанову. Писательница не выжила.

Позже выяснилось, что нападавший не смог устроится на работу, напился, гулял по Москве и замерз. Он зашел в подъезд дома на Открытом шоссе и ломился во все квартиры. Дверь Кирсановой была не заперта, так осужденный и попал к ней в жилище.

