15:06, 25 сентября 2025Силовые структуры

Два бандита похитили россиянина ради полумиллиона рублей

В Люберцах двое мужчин похитили знакомого ради полумиллиона рублей
Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

В Люберцах два бандита похитили мужчину ради полумиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, 51-летний и 28-летний подозреваемые позвали знакомого на встречу, посадили в машину и вывезли в Раменское. Его удерживали в доме, избивали и требовали 500 тысяч рублей.

Потерпевший согласился, передал сумму, а затем пошел в полицию. Похитителей задержали.

Ранее Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника милиции Константина Котика, входившего в банду, которая с особой жестокостью расправилась с 11 жертвами.

