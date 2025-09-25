Два бандита похитили россиянина ради полумиллиона рублей

В Люберцах двое мужчин похитили знакомого ради полумиллиона рублей

В Люберцах два бандита похитили мужчину ради полумиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, 51-летний и 28-летний подозреваемые позвали знакомого на встречу, посадили в машину и вывезли в Раменское. Его удерживали в доме, избивали и требовали 500 тысяч рублей.

Потерпевший согласился, передал сумму, а затем пошел в полицию. Похитителей задержали.

Ранее Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника милиции Константина Котика, входившего в банду, которая с особой жестокостью расправилась с 11 жертвами.