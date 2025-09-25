Силовые структуры
14:08, 25 сентября 2025Силовые структуры

Участнику банды милиционеров вынесли приговор за расправу над 11 россиянами

В Екатеринбурге осудили на 8 лет члена банды милиционеров, убившей 11 человек
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника милиции Константина Котика, входившего в банду, которая с особой жестокостью расправилась с 11 жертвами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Котик обвинялся по пунктам «а, д, ж, з, к» части 2 статьи 105 («Убийство двух или более лиц по найму, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем и бандитизм») УК РФ и получил восемь лет колонии строгого режима. Он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, поэтому его судили отдельно от остальных членов банды милиционеров.

Котик входил в группировку, созданную майором Владиславом Соболем, который во время службы занимался борьбой с незаконным оборотом наркотиков, но затем с коллегами стал отбирать запрещенные вещества у дилеров и продавать потребителям. В банду вошли пятеро бывших и действующих сотрудников милиции.

Осенью 1999 года они расправились с тремя мужчинами после пыток, учиненных ими, чтобы добыть сведения об их поставщике наркотиков. Летом 2000 года бандиты избавились от человека, который заявил об их преступной деятельности в милицию, а затем они отправили на тот свет и двух очевидцев их преступлений, третья жертва сумела выжить после нападения.

Всего на счету банды милиционеров 11 жертв, разбойные нападения, незаконный оборот оружия и боеприпасов.

