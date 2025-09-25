ЕС предрекли стагнацию из-за отказа от иммигрантов

Премьер Испании Санчес: ЕС ждет экономическая стагнация без притока иммигрантов

Европейский союз (ЕС) ждет экономическая стагнация без притока иммигрантов. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в интервью Bloomberg.

По мнению политика, без мигрантов Европа лишится ресурса для роста. При этом Санчес подчеркнул необходимость поддержки именно легальной иммиграции. Он отметил, что Испании удается обеспечивать экономический рост и сокращать безработицу при сохранении притока иностранцев.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику европейских стран. В частности, политика возмутило якобы желание мэра Лондона Садика Хана «перейти на законы шариата».

Также Трамп подчеркнул, что Европа «разрушает свои же» страны своей миграционной политикой. «Нелегальные мигранты хлынули в Европу, и никто ничего не делает, чтобы выдворить их. Так продолжаться не может», — добавил он.