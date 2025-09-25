Мир
16:24, 25 сентября 2025Мир

Генсек НАТО заявил о непрерывных поставках оружия на Украину

Генсек НАТО Рютте: Американское оружие будет непрерывно поступать на Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Havana / Reuters

Американское оружие будут поступать на Украину непрерывно, а Североатлантический альянс будет покрывать расходы на них. Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте, передает Reuters.

«Вы увидите постоянный поток вооружений США на Украину, который будет оплачен союзниками Вашингтона», — заявил глава альянса.

Также Рютте задали вопрос об изменении позиции главы Белого дома касательно конфликта на Украине. По его словам, Трамп «вряд ли поменял свою точку зрения».

18 сентября стало известно, что первое военное оборудование по соглашению между США и НАТО в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) прибыло на Украину. Отмечается, что в ближайшее время ожидаются новые поставки и еще больше пакетов помощи «находится в пути».

