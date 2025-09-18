Первое военное оборудование по соглашению США и НАТО прибыло на Украину

Первое военное оборудование по соглашению между США и НАТО в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) прибыло на Украину. Об этом сообщает издание «Общественное» со ссылкой на представителя Североатлантического альянса.

По данным издания, в ближайшее время ожидаются новые поставки, еще больше пакетов помощи «уже в пути».

Ранее администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Украине, профинансированный союзниками США по НАТО. Решение было принято после консультаций между Белым домом и руководством НАТО в рамках инициативы PURL.

Представитель НАТО в Киеве также отметил, что четыре пакета в рамках механизма программы приоритетных потребностей PURL уже были профинансированы и отправлены украинской стороне.