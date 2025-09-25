Силовые структуры
21:24, 25 сентября 2025
Силовые структуры

Информацию о задержании замглавы российского региона опровергли

Власти опровергли информацию о задержании замглавы Вологодской области Родионова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Правительство Вологодской области

Замглавы Вологодской области Дмитрий Родионов находится на рабочем месте. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства, передает РИА Новости.

Таким образом власти опровергли информацию о якобы задержании политика. Утверждается, что он выступал с докладом на оперативном совещании при губернаторе области, которое транслировалось в прямом видеоэфире.

Сообщения об интересе следствия в отношении Родионова появились ранее 25 сентября. По сведениям Telegram-канала Shot, замгубернатора подозревали в хищениях на предыдущей должности, также говорилось о проведенных у Родионова обысках.

