Преступные эпизоды вскрылись в биографии замгубернатора российского региона

Замгубернатора Вологодской области задержали за хищения на предыдущей должности

Замгубернатора Вологодской области Дмитрия Родионова задержали за хищения на предыдущей должности. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, в его доме в Вологде прошли обыски. Ранее он занимал должность вице-премьера правительства Карелии, а на новый пост перешел в феврале.

Накануне силовики нагрянули в карельскую компанию «Корпорация развития», которая занималась привлечением инвестиций. Предварительно установлено, что через нее проходили хищения в период работы Родионова в регионе.

