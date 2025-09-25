Силовые структуры
Преступные эпизоды вскрылись в биографии замгубернатора российского региона

Замгубернатора Вологодской области задержали за хищения на предыдущей должности
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Правительство Вологодской области

Замгубернатора Вологодской области Дмитрия Родионова задержали за хищения на предыдущей должности. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, в его доме в Вологде прошли обыски. Ранее он занимал должность вице-премьера правительства Карелии, а на новый пост перешел в феврале.

Накануне силовики нагрянули в карельскую компанию «Корпорация развития», которая занималась привлечением инвестиций. Предварительно установлено, что через нее проходили хищения в период работы Родионова в регионе.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге участковый обложил данью мигрантов с коммерсантами и получил девять лет колонии.

