Российский участковый обложил данью мигрантов с коммерсантами и получил срок

В Петербурге участковый взяточник получил девять лет колонии

Бывшего российского полицейского приговорили к девяти годам колонии за взятки и превышение должностных полномочий и взятки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Фонтанка».

По данным следствия, участковый уполномоченный Андрей Ремизов обложил данью коммерсантов и мигрантов. Ему платили за возможность работать без регистрации юрлица и отсутствие патента у нелегалов. Покровительство стоило от пяти до 75 тысяч рублей в месяц.

Ранее Верховный суд Башкортостана ужесточил наказание ранее осужденному за взятки бывшему замначальника отдела МВД по Мелеузовскому району Александру Заварзину.