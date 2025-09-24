Российского подполковника МВД решили наказать жестче

В Башкирии подполковника МВД лишили звания и наказали жестче

Верховный суд Башкортостана ужесточил наказание ранее осужденному за взятки бывшему замначальника отдела МВД по Мелеузовскому району Александру Заварзину. Об этом со ссылкой на республиканскую прокуратуру сообщает РБК.

Суд увеличил штраф с одного до четырех миллионов трехсот тысяч рублей, а также лишил звания подполковника полиции. Кроме того, ему запрещено в течение трех лет после отбывания наказания занимать руководящие должности.

По данным следствия, с 2014 по 2018 год 51-летний Заварзин, бывший заместитель начальника отдела полиции по Мелеузовскому району, за общее покровительство и освобождение от проверок получал деньги от предпринимателя, который занимался демонтажом труб. Полицейского задержали в октябре 2023 года по подозрению в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей.

В ходе расследования на его имущество был наложен арест. В марте уголовное дело ушло в суд.