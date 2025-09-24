Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:15, 24 сентября 2025Силовые структуры

Российского подполковника МВД решили наказать жестче

В Башкирии подполковника МВД лишили звания и наказали жестче
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Однажды в Башкирии | Уфа»

Верховный суд Башкортостана ужесточил наказание ранее осужденному за взятки бывшему замначальника отдела МВД по Мелеузовскому району Александру Заварзину. Об этом со ссылкой на республиканскую прокуратуру сообщает РБК.

Суд увеличил штраф с одного до четырех миллионов трехсот тысяч рублей, а также лишил звания подполковника полиции. Кроме того, ему запрещено в течение трех лет после отбывания наказания занимать руководящие должности.

По данным следствия, с 2014 по 2018 год 51-летний Заварзин, бывший заместитель начальника отдела полиции по Мелеузовскому району, за общее покровительство и освобождение от проверок получал деньги от предпринимателя, который занимался демонтажом труб. Полицейского задержали в октябре 2023 года по подозрению в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей.

В ходе расследования на его имущество был наложен арест. В марте уголовное дело ушло в суд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цена слишком высока». Залужный раскритиковал вторжение ВСУ в Курскую область и рассказал о своих врагах в украинском руководстве

    В российском городе обнаружили мягкое орудие расправы мужчины над женой

    ВСУ ударили по офису трубопроводного консорциума в центре российского города

    Индекс Мосбиржи резко упал

    В России силовики ворвались на мигрантское торжество, прервали его и попали на видео

    Во Франции предсказали судьбу поставленного Украине оружия

    В российском поселке медведь заглядывал в окна

    Крупнейший стриминговый сервис России масштабно обновился

    В России рассказали о машинах для защиты «Тосочки»

    Стоимость бензина в России достигла максимума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости