Инструкторы НАТО приехали в Чернигов и попали под «Искандер»

Под удар оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» под Черниговом могли попасть инструкторы Североатлантического альянса (НАТО). Такое мнение высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью aif.ru.

По его информации, там находились представители разных стран.

«Под раздачу попали, я думаю, многие. Вполне вероятно, что там были иностранные инструкторы. “Искандером” бьют не просто так, он может пробивать укрытие, значит, противник понес серьезные потери», — рассказывает эксперт.

Ранее российские беспилотные летательные аппараты атаковали объект критической инфраструктуры в Чернигове. Всего, отмечают местные власти, прозвучало два взрыва.