Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:20, 25 сентября 2025Бывший СССР

Инструкторы НАТО приехали в Чернигов и попали под «Искандер»

Под удар ОТРК «Искандер» под Черниговом попали инструкторы НАТО
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Под удар оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» под Черниговом могли попасть инструкторы Североатлантического альянса (НАТО). Такое мнение высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью aif.ru.

По его информации, там находились представители разных стран.

«Под раздачу попали, я думаю, многие. Вполне вероятно, что там были иностранные инструкторы. “Искандером” бьют не просто так, он может пробивать укрытие, значит, противник понес серьезные потери», — рассказывает эксперт.

Ранее российские беспилотные летательные аппараты атаковали объект критической инфраструктуры в Чернигове. Всего, отмечают местные власти, прозвучало два взрыва.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России оштрафовали женщину, спасавшую детей во время атаки украинских беспилотников. За что?

    Набиуллина оценила выход российской экономики из перегрева

    Раскрыты траты Пугачевой и Галкина на замок в Грязи

    A$AP Rocky объяснил появление в суде в люксовых костюмах фразой «я красавчик»

    Звезда «Доктора Кто» получил травму во время съемок интимной сцены

    Одной категории россиян захотели ограничить банковские переводы

    Россиян предупредили о штрафах за кота в машине

    Модный напиток назвали защитником печени от жировых повреждений

    Орбан объяснил Трампу важность России в одном вопросе

    Генерал-майор назвал ожидания Киева от удара по гражданским объектам в Новороссийске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости