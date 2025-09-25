Россия
19:00, 25 сентября 2025

Избитая в подмосковной «Пятерочке» женщина рассказала о словах нападавшего

Напавший на женщину в магазине Подольска мужчина угрожал ее сыну
Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Мужчина, напавший на женщину в магазине «Пятерочка» в подмосковном Подольске, угрожал ее сыну. Об этом пострадавшая рассказала в беседе с РЕН ТВ, опубликованной в Telegram.

По словам Светланы Чепурной, ее сын с особенностями развития кричал, когда они стояли на кассе самообслуживания, где рядом также находился мужчина, разговаривавший по телефону. «Он наклонился к моему сыну и говорит: "Ах ты. Я тебе сейчас рот порву, я тебе челюсть сломаю, сломаю челюсть твоей матери". Ну и «матюками» там всякими», — поделилась женщина.

Когда она возмутилась словам мужчины, тот вновь оскорбил покупательницу. А уже позже, проходя мимо матери с ребенком, опять обматерил их. На вопрос женщины, что он имел в виду, нападавший ударил ее кулаком в челюсть и в ходе завязавшейся потасовки в висок, после чего скрылся.

Ранее стало известно, что нападавшим оказался 47-летний житель Тульской области. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, по которому нападавшему грозит до пяти лет лишения свободы.

Видео нападения мужчины на женщину с ребенком появилось в сети 25 сентября. На нем видно, как преступник бьет россиянку в лицо на глазах у ребенка.

