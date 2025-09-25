Россия
19:04, 25 сентября 2025Россия

Кадыров объяснил переименование трех населенных пунктов в Чечне

Глава Чечни Кадыров объяснил переименование трех населенных пунктов в республике
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил переименование трех населенных пунктов в республике. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Сегодня Госдума в первом чтении приняла закон о присвоении новых названий трем городам Чечни.

«Название "Невре" в переводе с чеченского языка означает "север" и отражает географическое положение города в северной части республики. "Терек" напрямую связан с расположением населенного пункта на левом берегу одноименной реки. "Серноводск" соответствует правилам русского языка и гармонично вписывается в современную орфографию», — пояснил Кадыров.

Он также высказал благодарность депутату Госдумы Шамсаилу Саралиеву за поддержку данной инициативы на федеральном уровне. Кадыров добавил, что это решение имеет важное значение для сохранения культурной идентичности.

Во время заседания Госдумы генерал и депутат Государственной Думы Владимир Шаманов возмутился инициативой о переименовании казачьих станиц в Чечне. Он заявил, что сначала оттуда «вышвырнули русскоязычное население», а теперь занялись стиранием названий.

