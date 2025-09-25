Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:08, 25 сентября 2025Россия

Генерал возмутился переименованием населенных пунктов в Чечне

Депутат Госдумы Шаманов возмутился переименованием населенных пунктов в Чечне
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Генерал и депутат Государственной Думы Владимир Шаманов возмутился желанием Чечни переименовать казачьи станицы в республике. Об этом сообщает РБК.

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект о переименовании в Чечне Серноводского (станет Серноводском), Шелковской (в Терек) и Наурской (в Нерве). Документ предложил парламент Чечни. Шаманов, реагируя на решение депутатов, заявил, что эти населенные пункты имеют свои исторические названия.

«Мало того, что сначала русскоязычное население вышвырнули оттуда, теперь и названия стираете. Эта история нашего государства. Вы что творите, я вас спрашиваю?!» — сказал парламентарий.

Материалы по теме:
25 лет назад Москва объявила об окончании боев в Чечне. Как сложились судьбы главных противников второй чеченской?
25 лет назад Москва объявила об окончании боев в Чечне.Как сложились судьбы главных противников второй чеченской?
18 апреля 2025
Штурм Грозного в ноябре 1994 года: почему провалился, детали операции и воспоминания
Штурм Грозного в ноябре 1994 года:почему провалился, детали операции и воспоминания
19 декабря 2024
«Верни то, что от него осталось» Как матери до сих пор ищут сыновей, пропавших во время войны в Чечне
«Верни то, что от него осталось»Как матери до сих пор ищут сыновей, пропавших во время войны в Чечне
19 июля 2022

Генерал Шаманов в апреле — июле 1996 года командовал группировкой войск Минобороны России в республике во время первой чеченской войны. Под его командованием российским войскам удалось взять село Бамут.

Законопроект о переименовании трех населенных пунктов внесли в Госдуму в начале июня. Отмечается, что три бывших населенных пункта преобразовали в города путем объединения с другими поселениями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший президент Франции отреагировал на пятилетний приговор

    Названо новое место обитания скандального московского памятника

    Осужденный на 17 лет экс-чиновник Минобороны попросил суд отменить приговор

    Набиуллина призвала правительство перейти от слов к делу в одном вопросе

    Генерал возмутился переименованием населенных пунктов в Чечне

    Президент Палестины потребовал от ХАМАС сложить оружие

    Поджигавшим вышки сотовой связи россиянам вынесли приговор

    Женщина обокрала магазин одежды средь бела дня и попала на видео

    Директор театра Вахтангова высказался о возвращении Ефремова на сцену

    Сын Алибасова объяснил скандальный случай с отцом и «Кротом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости