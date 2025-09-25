Забота о себе
12:37, 25 сентября 2025Забота о себе

Кариес едва не стоил студентке жизни

Британке Де Блик грозил сепсис из-за неправильно вылеченного зуба
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Кариес едва не стоил студентке из Великобритании Кейтлин Де Блик жизни. Историю девушки опубликовало издание Independent.

Летом 2021 года Кейтлин, которой на тот момент было 16 лет, пришла на прием в стоматологическую клинику с жалобой на треснувший зуб и боль. Врач, к которому она обращалась и раньше, очистил зуб от кариеса и поставил пломбу. «Через несколько недель у меня начались сильные боли, одна сторона лица распухла. В клинике сказали, что у меня сильный абсцесс на задней поверхности зуба, и порекомендовали несколько недель принимать антибиотики», — рассказала она.

Через несколько дней отек распространился на горло, британке стало трудно дышать. Обратившись в центр неотложной стоматологической помощи, девушка узнала, что лечение было проведено неправильно. В центре ей сообщили, что зуб требует немедленного удаления — абсцесс мог лопнуть и вызвать угрожающий жизни сепсис. Состояние Кейтлин было настолько серьезным, что ей провели операцию под общим наркозом. Врачи удалили зуб и провели наружное дренирование абсцесса, в результате чего у нее на несколько недель осталась болезненная открытая рана и шрам размером с монету.

Девушка обратилась в суд и в январе 2025 года получила компенсацию в размере 26 000 фунтов стерлингов (около трех миллионов рублей). Стоматолог, лечивший ей кариес изначально, был уволен.

Ранее стоматолог-гигиенист Криста Амбрусон назвала главную ошибку при использовании электрической зубной щетки. По словам медика, ее нельзя применять так же, как обычную, потому что это может навредить деснам и эмали.

