Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:37, 12 сентября 2025Забота о себе

Названа главная ошибка при использовании электрической зубной щетки

Стоматолог Амбрусон: Электрическую щетку нельзя использовать как обычную
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Goffkein.pro / Shutterstock / Fotodom

Стоматолог-гигиенист Криста Амбрусон назвала главную ошибку при использовании электрической зубной щетки. Ее слова цитирует Huff Post.

Амбрусон заявила, что электрическую зубную щетку нельзя использовать так же, как обычную, потому что это может навредить деснам и эмали зубов. «Нужно наклонить щетку под углом 45 градусов к деснам, а затем провести головкой вдоль каждого зуба», — проинструктировала она.

Стоматолог подчеркнула, что водить электрической щеткой слева направо ни в коем случае не надо. Также она призвала не давить на зубную щетку. По ее словам, при сильном давлении щетинки мнутся, из-за чего не могут проникнуть между зубов, что делает чистку неэффективной.

Материалы по теме:
БАДы: часть диеты или опасный препарат? Какой риск несут в себе добавки, не прошедшие регистрацию
БАДы: часть диеты или опасный препарат?Какой риск несут в себе добавки, не прошедшие регистрацию
27 октября 2021
Популярный заменитель сахара вызывает рак. В каких продуктах он встречается и как их избежать?
Популярный заменитель сахара вызывает рак. В каких продуктах он встречается и как их избежать?
14 июля 2023

Ранее врач-стоматолог Андрей Ворошилин назвал самые вредные для зубов продукты. По его словам, зубную эмаль разрушают кислые продукты питания, такие как концентрированные свежевыжатые соки, особенно из апельсинов и яблок, а также лимонады.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?

    Алсу объяснила решение о разводе с Абрамовым

    «А кто ты такой?» Кем был и чем запомнился американцам Чарли Кирк, убитый снайпером?

    Набиуллина оценила эффективность ключевой ставки для сдерживания роста цен

    Трамп уличил Зеленского в не слишком быстром согласии на переговоры

    Два человека не выжили после обрыва канатной дороги на Эльбрусе

    Раскрыта личность стрелявшего в соратника Трампа

    В Москве продлят работу общественного транспорта

    ЦБ назвал ожидаемым резкое замедление роста российской экономики

    Трамп раскрыл подробности возможных санкций против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости