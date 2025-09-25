Путешествия
Китайцев оставили ночевать на полу в аэропорту после столкновения их самолета с российским

Пассажиров из Китая оставили ночевать на полу в аэропорту Шереметьево
Алина Черненко

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Пассажиров из Китая оставили ночевать на полу в аэропорту Шереметьево после столкновения их самолета с российским. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По данным источника, иностранцев доставили в терминал С. Им пришлось разместиться на туристических пенках, которые выдали представители воздушной гавани. «Китайцы не протестуют, но явно в шоке», — отметил корреспондент издания.

Самолет авиакомпании «Россия», вылетавший из Москвы в Cанкт-Петербург, столкнулся с лайнером Hainan Airlines, следовавшим из столицы в Пекин, вечером 24 сентября. Для расследования ЧП в Шереметьево Росавиация создаст комиссию.

