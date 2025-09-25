Путешествия
16:41, 25 сентября 2025

Крушение бизнес-джета из-за неудачного приземления в Южной Америке попало на видео

Два человека не выжили после крушения бизнес-джета в аэропорту Каракаса
Елизавета Гринберг (редактор)

Крушение бизнес-джета из-за неудачного приземления в Южной Америке попало на видео, два человека не выжили, еще двух спасли из-под обломков. Его публикует Airlive News.

Трагедия произошла 23 сентября в аэропорту имени Симона Боливара в столице Венесуэлы Каракасе. Частный самолет Learjet 55 разбился в результате неудачного приземления. Уточнялось, что не выжившими оказались двое пилотов, спасти же удалось двух пассажиров, однако об их состоянии ничего неизвестно. Аварийные службы сработали оперативно — пожар был потушен, и аэропорт быстро вернулся к работе в штатном режиме.

На кадрах виден сильный дым, который поднимающийся от взлетно-посадочной полосы. Согласно записям отслеживания полетов, в последние несколько лет разбившийся самолет осуществлял частные рейсы из Венесуэлы на Кубу и Панаму. Предполагается, что борт использовался для деловых и дипломатических поездок.

Ранее частный самолет разбился в Германии, врезавшись в деревья. Уточняется, что на борту находился только 77-летний пилот. Мужчина не выжил.

