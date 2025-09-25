Бывший СССР
20:14, 25 сентября 2025Бывший СССР

Лукашенко передаст Путину сообщения от американцев

Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от представителей США
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передаст российскому лидеру Владимиру Путину сообщения от представителей США. Об этом сообщает ТАСС.

«Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более, это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые. (...) И от американцев. Накопилось много вопросов», — заявил белорусский лидер.

Он отметил, что подробнее раскроет содержание переданных сообщений 26 сентября.

Ранее Лукашенко сообщил, что посоветуется с Путиным по поводу строительства в Белоруссии второй атомной электростанции. 25 сентября белорусский лидер прибыл в Россию с двухдневным визитом.

