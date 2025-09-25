Лукашенко передаст Путину сообщения от американцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передаст российскому лидеру Владимиру Путину сообщения от представителей США. Об этом сообщает ТАСС.
«Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более, это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые. (...) И от американцев. Накопилось много вопросов», — заявил белорусский лидер.
Он отметил, что подробнее раскроет содержание переданных сообщений 26 сентября.
Ранее Лукашенко сообщил, что посоветуется с Путиным по поводу строительства в Белоруссии второй атомной электростанции. 25 сентября белорусский лидер прибыл в Россию с двухдневным визитом.