Лукашенко передаст Путину сообщения от американцев

Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от представителей США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передаст российскому лидеру Владимиру Путину сообщения от представителей США. Об этом сообщает ТАСС.

«Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более, это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые. (...) И от американцев. Накопилось много вопросов», — заявил белорусский лидер.

Он отметил, что подробнее раскроет содержание переданных сообщений 26 сентября.

Ранее Лукашенко сообщил, что посоветуется с Путиным по поводу строительства в Белоруссии второй атомной электростанции. 25 сентября белорусский лидер прибыл в Россию с двухдневным визитом.