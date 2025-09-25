Экономика
Международные резервы России рекордно выросли

Международные резервы РФ выросли до рекорда в 712,6 млрд долларов
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Международные резервы РФ выросли до рекордной отметки в 712,6 миллиарда долларов. Объем средств оценили в Центробанке.

По данным регулятора, с12 по 19 сентября резервы выросли на 1,1 процента. За неделю прибавка составила 7,5 миллиарда долларов. В основном прирост произошел из-за положительной переоценки, добавили в пресс-службе Банка России.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Среди них монетарное золото, специальные права заимствования, резервные позиции в МВФ и средства в иностранной валюте.

Ранее стало известно, что запасы золота в международных резервах России сократились в августе до минимума почти за два с половиной года. В прошлом месяце золотой резерв страны уменьшился на 3,15 тонны, до 2326,5 тонны — минимального с весны позапрошлого года уровня.

