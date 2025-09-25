Молодая россиянка заменила паспорт и лишилась жилья и денег

В Волгограде аферисты убедили девушку поменять паспорт и лишили ее жилья и денег

В Волгограде телефонные мошенники обманом убедили 20-летнюю местную жительницу поменять паспорт и лишили ее жилья и денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников.

По данным правоохранителей, в конце июля 2025 года пострадавшей позвонила некая девушка, которая представилась оператором сотовой связи. Они рассказала, что у той прекращается действие договора на обслуживание сим-карты. Однако, услышав это, девушка положила трубку. После этого злоумышленники продолжили звонить потерпевшей под разными предлогами. Они представлялись то, правоохранителями, то сотрудниками банка и надзорных органов. В результате мошенники смогли убедить молодую россиянку в том, что ее личные данные некие лица якобы используют для оформления кредитов. Так, аферисты указали ей заменить паспорт и потом продать принадлежащую ей квартиру. Затем, когда на ее счет поступили 2,8 миллиона вырученных за жилье денег, они заставили ее их обналичить, упаковать в пакет и выбросить из окна, чтобы якобы инкассатор их забрал. Необходимость этих действий аферисты объяснили тем, что после передачи денег сделка купли-продажи квартиры станет недействительной и кадастровый номер недвижимости изменится, поэтому, никто не сможет завладеть ее имуществом и деньги ей вернутся.

Ранее сообщалось, что жительница Кузбасса поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и сбережений.