Москалькова сообщила о планах обсудить с Киевом возвращение курян

Москалькова сообщила о плане обсудить с украинским омбудсменом возвращение курян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о планах обсудить с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом возвращение жителей Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Она рассказала журналистам, что сегодня запросила разговор с Лубинцом для того, чтобы обсудить конкретные детали возвращения курян.

«Их сегодня 23 человека осталось на территории Украины, в Сумах», — добавила она.

Ранее Москалькова рассказала, что возвращение мирных жителей Курской области, вывезенных на Украину и остающихся в городе Сумы, сорвалось. По словам омбудсмена, процедура была запланирована на пятницу, 26 сентября.