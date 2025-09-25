Пенсионер раскрыл совершенную над возлюбленной расправу в российском регионе

В Запорожской области пенсионер получил 7 лет за убийство сожительницы

В Запорожской области 66-летний пенсионер раскрыл совершенную над 61-летней возлюбленной расправу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Фигурант — житель Полог. Он признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Мужчина получил семь лет лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, 26 октября 2024 года фигурант из-за ревности выстрелил в свою сожительницу. Пуля попала в грудь. В результате женщина не выжила.

