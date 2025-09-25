Россиянин расправился с женщиной из-за отказа выполнить работу

В Москве задержали мужчину, убившего женщину отверткой

В Москве задержали мужчину, расправившегося с женщиной отверткой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Задержанный подозревается в преступлении по статьям 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом») и 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

По данным следствия, 21 сентября 48-летний мужчина, находясь в квартире на Валдайском проезде, в ходе конфликта со знакомой нанес ей множественные раны отверткой в область головы и груди. После чего поджег квартиру с пострадавшей и скрылся с места преступления.

Соседи вызвали пожарную службу. После тушения возгорания потерпевшую доставили в больницу. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

По данным Telegram-канала Mash, пострадавшей оказалась женщина, приглашенная для уборки в квартире, но отказавшаяся от работы из-за большого количества мусора.

Фигурант задержан, следователи допрашивают свидетелей и назначили необходимые экспертизы. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу.

