Певица Джессика Симпсон назвала любимый наряд для свиданий

Певица Джессика Симпсон назвала леопардовое платье любимым нарядом для свиданий
Мария Винар

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Американская певица Джессика Симпсон назвала любимый наряд для свиданий. Соответствующее интервью публикует журнал People.

«Леопардовое платье, обязательно каблуки или босоножки на платформе. Я только что сделала звонок и заказала их в красном цвете», — призналась знаменитость.

Также Симпсон отметила, что сходит с ума от одежды с анималистичными принтами. «Для меня леопард — нейтральный принт. Он для меня как бежевый цвет. У моей бабушки всегда было что-то с леопардовым принтом: шарфы или украшения», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что Джессика Симпсон появилась на красной дорожке музыкальной премии MTV VMA 2025 и подверглась обсуждениям в сети.

