Певица Джессика Симпсон назвала леопардовое платье любимым нарядом для свиданий

Американская певица Джессика Симпсон назвала любимый наряд для свиданий. Соответствующее интервью публикует журнал People.

«Леопардовое платье, обязательно каблуки или босоножки на платформе. Я только что сделала звонок и заказала их в красном цвете», — призналась знаменитость.

Также Симпсон отметила, что сходит с ума от одежды с анималистичными принтами. «Для меня леопард — нейтральный принт. Он для меня как бежевый цвет. У моей бабушки всегда было что-то с леопардовым принтом: шарфы или украшения», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что Джессика Симпсон появилась на красной дорожке музыкальной премии MTV VMA 2025 и подверглась обсуждениям в сети.