Помощники Трампа получили угрозы

Bloomberg: Секретная служба США расследует звонки с угрозами помощникам Трампа

Секретная служба США начала расследование угроз, поступивших в адрес помощников американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Расследование Секретной службы США в отношении подозрительной сети коммуникационных устройств в районе Нью-Йорка началось после того, как двум помощникам Белого дома и еще одному высокопоставленному сотруднику правоохранительных органов поступили угрожающие звонки», — передает агентство.

По словам людей, знакомых с ходом расследования, характер целей и близость пострадавших к главе Белого дома убедили следователей в том, что они имеют дело «со спланированной кампанией, а не с обычным преследованием со стороны потенциального мошенника».

Отмечается, что эти звонки побудили Секретную службу начать расследование, в результате которого была раскрыта тайная телекоммуникационная сеть.

23 сентября Секретная служба обнаружила сеть из более чем 300 серверов и 100 000 SIM-карт, разбросанных по всему Нью-Йорку и спрятанных в зданиях и квартирах без опознавательных знаков. Они позволяют осуществлять массовую рассылку сообщений, которую киберпреступники могут использовать для мошенничества, осуществлять массовую рассылку спама и перегружать линии экстренной связи.