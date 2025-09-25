Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:59, 25 сентября 2025Мир

Помощники Трампа получили угрозы

Bloomberg: Секретная служба США расследует звонки с угрозами помощникам Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sergio Flores / Reuters

Секретная служба США начала расследование угроз, поступивших в адрес помощников американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Расследование Секретной службы США в отношении подозрительной сети коммуникационных устройств в районе Нью-Йорка началось после того, как двум помощникам Белого дома и еще одному высокопоставленному сотруднику правоохранительных органов поступили угрожающие звонки», — передает агентство.

По словам людей, знакомых с ходом расследования, характер целей и близость пострадавших к главе Белого дома убедили следователей в том, что они имеют дело «со спланированной кампанией, а не с обычным преследованием со стороны потенциального мошенника».

Отмечается, что эти звонки побудили Секретную службу начать расследование, в результате которого была раскрыта тайная телекоммуникационная сеть.

23 сентября Секретная служба обнаружила сеть из более чем 300 серверов и 100 000 SIM-карт, разбросанных по всему Нью-Йорку и спрятанных в зданиях и квартирах без опознавательных знаков. Они позволяют осуществлять массовую рассылку сообщений, которую киберпреступники могут использовать для мошенничества, осуществлять массовую рассылку спама и перегружать линии экстренной связи.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп получил секретные данные о якобы планируемом наступлении ВСУ. Что об этом известно?

    Развод россиянки закончился уголовным делом для ее брата

    В ДНР заявили о взятии Красноармейска в полукольцо

    Дибровы официально развелись

    Стала известна цель ночных ударов по Украине

    Помощники Трампа получили угрозы

    Россия нарастила поставки в Европу подорожавшего сырья для удобрений

    В России ответили на угрозы вице-президента США из-за переговоров по Украине

    Россиянин Хачанов вылетел из турнира ATP в первом круге

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в сфере ЖКХ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости