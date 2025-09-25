Россиянам дали советы по предотвращению пожара от электроприборов

Спасатель Щетинин: Перегрузка удлинителя может привести к пожару в квартире

Использовать устройства с повреждениями на подводящем электрическом шнуре опасно. Что может привести к возгоранию во время использования электроприборов, телеканалу «Москва 24» рассказал заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

Как напоминает эксперт, даже исправные на вид электроприборы потенциально опасны. Ввиду этого оставлять устройства подключенными к сети без присмотра не стоит. Современные модели позволяют автоматически отключать электричество в доме в случае какого-либо сбоя. Наибольшую опасность представляют некачественные и сломанные приборы, поэтому в целях пожарной безопасности лучше отказаться от закупки электроустройств на рынках. Такие признаки, как сильный нагрев или резкий запах при использовании, могут указывать на неисправность нового гаджета. Продолжать пользоваться им рискованно — Щетинин советует обратиться в мастерскую либо вернуть покупку. Также спасатель рекомендует не перегружать приборами удлинитель. Подключая к нему приборы, стоит учитывать, на какую мощность он рассчитан.

В случае, если во время пользования электроприбором возник пожар, прежде всего необходимо отключить автомат. Гасить пламя водой нельзя, подчеркивает Щетинин — такое действие может обернуться ударом тока. Загоревшееся оборудование требуется накрыть одеялом или огнеупорным полотном. Если в помещении есть порошковый огнетушитель, он также будет эффективен.

Одним из факторов возгорания может стать и обычное зеркало. Если повесить его напротив окон, солнечные лучи, отражаясь, могут нагревать находящиеся рядом вещи. Пожары нередко разгораются, если оставлять на подоконнике вазы, декоративные шары, стеклянные бутылки или кувшины.