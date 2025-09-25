Простая просьба обернулась расправой в российском городе

Жителя Партизанска задержали за убийство соседки, попросившей у него хлеба

Сотрудники силовых структур задержали жителя Партизанска, подозреваемого в расправе над соседкой. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю Аврора Римская.

По данным следствия, все произошло в доме по улице Ленинская. Женщина постучала в дверь к 64-летнему соседу, чтобы попросить хлеба. Тогда мужчина накинулся на нее с ножом, а затем выбросил оружие преступления с балкона.

Потерпевшую без признаков жизни нашли 23 сентября. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте фигуранта.

