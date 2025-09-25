Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:19, 25 сентября 2025Силовые структуры

Простая просьба обернулась расправой в российском городе

Жителя Партизанска задержали за убийство соседки, попросившей у него хлеба
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

Сотрудники силовых структур задержали жителя Партизанска, подозреваемого в расправе над соседкой. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю Аврора Римская.

По данным следствия, все произошло в доме по улице Ленинская. Женщина постучала в дверь к 64-летнему соседу, чтобы попросить хлеба. Тогда мужчина накинулся на нее с ножом, а затем выбросил оружие преступления с балкона.

Потерпевшую без признаков жизни нашли 23 сентября. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте фигуранта.

Ранее школьник из Зимы (Иркутская область) пырнул ножом своего одноклассника после ссоры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп получил секретные данные о якобы планируемом наступлении ВСУ. Что об этом известно?

    Китайцев оставили ночевать на полу в аэропорту после столкновения их самолета с российским

    Московских водителей призвали быть осторожными на фоне заморозков

    Спасавшей детей от беспилотников ВСУ россиянке выписали штраф

    Глава Крыма обратился к жителям из-за проблем в регионе и попросил «набраться терпения»

    Apple раскрыла тайну царапин на iPhone 17 Pro

    Названа неожиданная альтернатива энергетикам

    Боец ВСУ встал на колени перед российским дроном, обратился к военным и попал на видео

    Раскрыт гонорар снимавшегося с Зеленским актера за выступление в России

    Кардинально сменившая имидж Рита Ора снялась в нижнем белье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости