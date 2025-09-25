Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:11, 25 сентября 2025Силовые структуры

Конфликт российских школьников закончился ножевым ранением

В Зиме школьник пырнул ножом одноклассника после ссоры, его госпитализировали
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Школьник из Зимы (Иркутская область) пырнул ножом своего одноклассника после ссоры. Об это сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, потерпевшего уже госпитализировали с непроникающим ранением — он не сильно пострадал. С 14-летним зачинщиком сейчас беседуют сотрудники силовых структур.

Как уточнили «Ленте.ру» в следственном управлении Следственного комитета России по Иркутской области, инцидент произошел прямо в школе. Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») и 293 («Халатность») УК РФ. В ближайшее время следователи дадут оценку действиям руководства учебного заведения и органов системы профилактики правонарушений.

Ранее сотрудники полиции задержали 17-летнего жителя Новосибирска, который в ходе конфликта выстрелил из сигнального пистолета в лицо подростку. Ему предъявили обвинение по статьям 30 и 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала американским Switchblade российский ЗРК четвертого поколения

    Чиновники США доложили Трампу о планируемом наступлении ВСУ

    59-летняя Синди Кроуфорд снялась в рубашке на голое тело для журнала

    В Киеве увидели для республиканцев повод занять сторону Украины после слов Трампа

    Генерал описал работу ПВО в Новороссийске словами «могло быть хуже»

    Кимаковский рассказал о минировании украинскими войсками детских тел

    S.T.A.L.K.E.R. 2 получила крупное обновление

    Россиянка описала девушек в Южной Корее словами «всегда и везде чистят зубы»

    У осужденного «стрелка из Бибирево» нашли сотни пуль

    В Белом доме объяснили резкие заявления Трампа в адрес России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости