Конфликт российских школьников закончился ножевым ранением

В Зиме школьник пырнул ножом одноклассника после ссоры, его госпитализировали

Школьник из Зимы (Иркутская область) пырнул ножом своего одноклассника после ссоры. Об это сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, потерпевшего уже госпитализировали с непроникающим ранением — он не сильно пострадал. С 14-летним зачинщиком сейчас беседуют сотрудники силовых структур.

Как уточнили «Ленте.ру» в следственном управлении Следственного комитета России по Иркутской области, инцидент произошел прямо в школе. Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») и 293 («Халатность») УК РФ. В ближайшее время следователи дадут оценку действиям руководства учебного заведения и органов системы профилактики правонарушений.

