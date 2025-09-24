Силовые структуры
08:05, 24 сентября 2025Силовые структуры

Конфликт российских подростков закончился выстрелом в лицо

Жителя Новосибирска задержали за выстрел из ракетницы в лицо подростку
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru

Сотрудники полиции задержали жителя Новосибирска, который в ходе конфликта выстрелил из сигнального пистолета в лицо подростку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Молодой человек обвиняется по статьям 30 и 105 («Покушение на убийство») УК РФ. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Все произошло 20 сентября. Новосибирец выстрелил из ракетницы в лицо оппоненту, но не смог довести свой умысел до конца — потерпевший смог оказать ему сопротивление. Как уточняет ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД России, причиной выстрела стал конфликт между подростками.

Задержанному 17 лет.

Ранее в Челябинске подростки выстрелили из ракетницы в лицо сверстнику во время ссоры.

.
