Экономика
21:13, 25 сентября 2025Экономика

Путин назвал время исчерпания важного ресурса России

Путин: В России ресурсы урана могут закончиться к 2090 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин отметил, что, согласно прогнозам, запасы урана могут быть исчерпаны к 2090 году, хотя это может случиться и раньше — уже в 2060-х годах. Его слова приводит РИА Новости.

«Все ресурсы урана при оптимистичном сценарии будут полностью исчерпаны к 2090 году, это примерно 8 миллионов тонн, однако фактически может это произойти уже и в 2060-е годы, то есть это все очень быстро, на наших глазах может все это произойти», — заявил российский лидер.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об импорте США урана и удобрений из России, о которых говорила индийская сторона после угроз повышения пошлин со стороны Белого дома.

