Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:38, 25 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин пойдет под суд за попытки защитить свое имущество

В Татарстане пройдет суд над мужчиной за избиение подростков
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Татарстане следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя, который избил проникших на территорию его здания подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по трем статьям, среди которых 127 («Незаконное лишение свободы») и 119 («Угроза убийством») УК РФ. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 5 февраля в Набережных Челнах несколько подростков проникли на территорию здания заброшенной котельной. Владелец заметил это и столкнул 13-летнего подростка со шкафа, на котором он сидел — школьник получил перелом бедра. Дальше обвиняемый избил 14-летнего подростка и, угрожая убийством, более двух часов удерживал его в помещении.

Ранее в Карелии две местные жительницы спаслись от напавшего на них с ножом мужчины при помощи активного сопротивления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Пентагона созвал экстренное совещание генералов и адмиралов

    Телезвезда показала лицо во время борьбы с акне со словами «это кажется невыносимым»

    Неожиданная находка в женской сумочке привела к возбуждению уголовного дела

    Лукашенко посоветуется с Путиным по поводу атомного объекта

    Названа альтернатива «расточительному» «Панцирю»

    Экс-вратарь сборной России заступился за ставшего россиянином бразильца из «Зенита»

    Раскрыты подробности об избившем на глазах ребенка россиянку в магазине

    Выдачу «маскировочных» шенгенских виз российским туристам опровергли

    Путин анонсировал запуск революционной разработки в России

    Генсек НАТО согласился со словами Трампа о российских самолетах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости