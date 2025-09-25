Россиянин пойдет под суд за попытки защитить свое имущество

В Татарстане пройдет суд над мужчиной за избиение подростков

В Татарстане следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя, который избил проникших на территорию его здания подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по трем статьям, среди которых 127 («Незаконное лишение свободы») и 119 («Угроза убийством») УК РФ. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 5 февраля в Набережных Челнах несколько подростков проникли на территорию здания заброшенной котельной. Владелец заметил это и столкнул 13-летнего подростка со шкафа, на котором он сидел — школьник получил перелом бедра. Дальше обвиняемый избил 14-летнего подростка и, угрожая убийством, более двух часов удерживал его в помещении.

