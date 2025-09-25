Силовые структуры
07:30, 25 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин поплатился за раскопку старой шахты

Жителю Кузбасса назначили штраф за раскопку шахты ядерной ракеты
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Мариинский городской суд Кемеровской области — Кузбасса назначил штраф в размере 40 тысяч рублей для местного жителя за раскопку шахты ядерной ракеты, ликвидированной более 30 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель суда Алексей Бушуев.

По данным суда, шахта и ее командный пункт ранее принадлежал Министерству обороны (МО) России. В мае 2024 года 35-летний экскаваторщик вместе с напарником повредили почвенный лесной покров и уничтожили несколько деревьев — так они хотели добраться до шахты ради металла. От действий злоумышленников оказались повреждены около двух тысяч квадратных метров почвенного слоя леса.

В итоге суд назначил экскаваторщику штраф за использование лесных участков без специального разрешения и взыскал 3,5 миллиона рублей ущерба. Материалы, касающиеся его напарника, в местный суд не поступали.

Ранее в Татарстане во время земляных работ тракторист заживо закопал мужчину и попал на видео.

