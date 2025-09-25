Путешествия
09:00, 25 сентября 2025Путешествия

Россиянка описала девушек в Южной Корее словами «всегда и везде чистят зубы»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ» / «Дзен»

Россиянка побывала в Южной Корее и описала местных девушек словами «всегда и везде чистят зубы». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что все корейцы любят чистоту и всегда убирают за собой еду в ресторанах, носят влажные салфетки и чистят зубы даже в общественных местах, не стесняясь этого. «Заходишь в уборную в торговом центре, в заведении или в туалет на станции метро — а там стоит ряд кореянок и чистит зубы. Кто-то даже ирригатором пользуется», — поделилась тревел-блогерша, отметив, что причиной такой «одержимостью» гигиеной является дорогая стоматология.

Также девушки в Южной Корее имеют высокие стандарты красоты. Декоративной косметикой там пользуются даже мужчины, а кореянки используют множество средств для ухода за лицом, чтобы выглядеть намного моложе своего возраста. «Для них изменить свою внешность полностью, до неузнаваемости — это как у нас, например, покрасить волосы или сменить стрижку. В стране существует культ красоты, и все стремятся ему соответствовать», — пришла к выводу туристка.

Ранее россиянка описала метро Токио фразой «нам есть к чему стремиться». Первое, что поразило путешественницу, — идеальная чистота при отсутствии урн.

