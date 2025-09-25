Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:30, 25 сентября 2025Путешествия

Россиянка описала поездку в Таиланд фразой «выживала как могла»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jan Schneckenhaus / Shutterstock / Fotodom  

Туристка из России провела отпуск в Таиланде и описала поездку фразой «выживала как могла». Отзыв девушки опубликовали в блоге «Маршруты Выгодных Путешествий» на платформе «Дзен».

Россиянка призналась, что планировала отдых в Бангкоке «настолько бюджетным, насколько это вообще возможно». Она остановилась в хостеле, стоимость которого составила две тысячи рублей за ночь. Еще тысячу потратила на покупку сим-карты в аэропорту, там же обменяла валюту на баты, так как российские карты в Таиланде не работают.

Материалы по теме:
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022

От метро, большая часть пути которого проходит над городом, путешественница оказалась не в восторге. Во время отпуска она передвигалась только на такси, байках и автобусах. «В отличие от станций Скайтрейна (BTS Skytrain — система метро Бангкока — прим. "Ленты.ру"), сесть на байк можно практически в любой точке города. Это самый доступный способ добраться в нужное место к нужному времени», — поделилась туристка, отметив, что пешие прогулки по городку «крайне затруднительны».

Также девушка раскритиковала местную кухню. Она пробовала питаться сэндвичами из супермаркетов и полноценными обедами в кафе, однако еда абсолютно ей не понравилась. «Единственное, от чего не хотелось плеваться, — поштучные бананы из 7-Eleven», — добавила жительница России.

Ранее россиянка оставила 4-летнюю дочь в отеле Таиланда и исчезла. Пока женщина отдыхала в соседнем отеле с неизвестным мужчиной, ее считали пропавшей без вести.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп потреботвал расследования трех событий во время его речи в ООН

    Россиянка описала поездку в Таиланд фразой «выживала как могла»

    Прокуратура взялась за проверку обстоятельств повреждения самолета в Шереметьево

    Дочь убитой женщины вышла замуж за сына убийцы

    Столкнувшийся с бортом в Шереметьево самолет отстранили от полетов

    Мужчина потерял миллионы рублей из-за кучки насекомых

    Российский аэропорт приостановил полеты

    Подсчитана стоимость однодневного визита Зеленского в Австрию

    Российская СВД без промаха «отдвухсотила» тяжелые дроны ВСУ

    Державший в страхе мегаполис неуловимый насильник сознался в преступлениях через 30 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости