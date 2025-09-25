Россиянке угрожали возбуждением дела о педофилии

СК: 2 участковых Гусь-Хрустального вымогали ₽20 тыс, угрожая возбуждением дела

Двое полицейских угрожали жительнице Гусь-Хрустального возбуждением уголовного дела о педофилии против ее сына, вымогая деньги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Владимирской области.

По данным ведомства, участковые сообщили женщине ложные данные, что ее сын причастен к преступлению против половой неприкосновенности несовершеннолетней, однако за 20 тысяч рублей они готовы урегулировать вопрос с потерпевшей и ее матерью.

Россиянка обратилась в управление собственной безопасности МВД с заявлением о вымогательстве. Далее под контролем силовиков она передала одному из участковых деньги, после чего его задержали.

В ходе следствия выяснилось, что полицейские также сфальсифицировали уголовное дело. Желая улучшить служебные показатели по выявлению преступлений, они использовали жителя деревни Анопино. Он побил бывшую супругу, а в отделении его побили участковые. Они изготовили ложные показания о том, что мужчина якобы угрожал бывшей жене убийством и показывал ей нож. На основании сфальсифицированных объяснений пострадавшей, очевидцев и нарушителя было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.

Теперь уже бывшим полицейским вменяют превышение должностных полномочий и покушение на мошенничество. Они признали свою вину. Их отдали под суд.

