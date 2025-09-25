Силовые структуры
Россиянке угрожали возбуждением дела о педофилии

СК: 2 участковых Гусь-Хрустального вымогали ₽20 тыс, угрожая возбуждением дела
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Двое полицейских угрожали жительнице Гусь-Хрустального возбуждением уголовного дела о педофилии против ее сына, вымогая деньги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Владимирской области.

По данным ведомства, участковые сообщили женщине ложные данные, что ее сын причастен к преступлению против половой неприкосновенности несовершеннолетней, однако за 20 тысяч рублей они готовы урегулировать вопрос с потерпевшей и ее матерью.

Россиянка обратилась в управление собственной безопасности МВД с заявлением о вымогательстве. Далее под контролем силовиков она передала одному из участковых деньги, после чего его задержали.

В ходе следствия выяснилось, что полицейские также сфальсифицировали уголовное дело. Желая улучшить служебные показатели по выявлению преступлений, они использовали жителя деревни Анопино. Он побил бывшую супругу, а в отделении его побили участковые. Они изготовили ложные показания о том, что мужчина якобы угрожал бывшей жене убийством и показывал ей нож. На основании сфальсифицированных объяснений пострадавшей, очевидцев и нарушителя было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.

Теперь уже бывшим полицейским вменяют превышение должностных полномочий и покушение на мошенничество. Они признали свою вину. Их отдали под суд.

Ранее сообщалось, что начальник дежурной части УМВД России по Краснодару Александр Аблаев отстранен от службы. Его подчиненные, по данным следствия, в течение двух лет получали взятки от представителей издания Baza за передачу служебной информации.

    Все новости