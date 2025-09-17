Появилась информация о проходящих по делу журналистов Baza силовиках

Старший оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по Белгороду Александр Селиванов уволен из правоохранительных органов. Об этом пишет ТАСС.

Начальник дежурной части УМВД России по Краснодару Александр Аблаев отстранен от службы. Селиванов и Аблаев — фигуранты уголовного дела журналистов издания Baza. По версии следствия, в течение двух лет они получали взятки от представителей Baza за передачу информации. Мужчины проходят обвиняемыми в получении взяток и превышении должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что в рамках этого дела задержали несколько сотрудников главных управлений МВД России по Белгородской области, Краснодарскому и Красноярскому краям.

Летом силовики задержали главного редактора Baza Глеба Трифонова и продюсера издания Татьяну Лукьянову. Примечательно, что во время задержания силовики угрожали Трифонову пытками.