16:11, 25 сентября 2025Силовые структуры

Россиянку вместе с предполагаемым любовником обнаружили на дне карьера

В Иркутской области суд приговорил убийцу жены и ее знакомого
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Иркутской области суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима 47-летнего местного жителя, который 15 лет назад расправился с женой и ее знакомым из-за ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора Иркутской области Евгения Алферова.

С мужчины также взыскали миллион рублей в качестве компенсации морального вреда и расходов на погребение.

По версии следствия, вечером 28 апреля 2010 года осужденный вместе с другом, женой и ее знакомым отдыхали на берегу карьера с водой. В какой-то момент мужчина приревновал жену к ее товарищу. В результате вместе с сообщником они жестоко избили мужчину и женщину, нанося им удары ногами, руками и металлической арматурой. Пострадавшие не выжили.

Злоумышленники решили скрыть преступление, переместили тела в автомобиль и столкнули его в карьер с водой, где спустя 15 лет на расстоянии около 25 метров от береговой линии и на глубине более четырех метров машина была обнаружена криминалистами.

Ранее Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника милиции Константина Котика, входившего в банду, которая с особой жестокостью расправилась с 11 жертвами.

    Все новости