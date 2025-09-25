Россиянку вместе с предполагаемым любовником обнаружили на дне карьера

В Иркутской области суд приговорил убийцу жены и ее знакомого

В Иркутской области суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима 47-летнего местного жителя, который 15 лет назад расправился с женой и ее знакомым из-за ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора Иркутской области Евгения Алферова.

С мужчины также взыскали миллион рублей в качестве компенсации морального вреда и расходов на погребение.

По версии следствия, вечером 28 апреля 2010 года осужденный вместе с другом, женой и ее знакомым отдыхали на берегу карьера с водой. В какой-то момент мужчина приревновал жену к ее товарищу. В результате вместе с сообщником они жестоко избили мужчину и женщину, нанося им удары ногами, руками и металлической арматурой. Пострадавшие не выжили.

Злоумышленники решили скрыть преступление, переместили тела в автомобиль и столкнули его в карьер с водой, где спустя 15 лет на расстоянии около 25 метров от береговой линии и на глубине более четырех метров машина была обнаружена криминалистами.

