Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 30 процентов

Российская бюджетная авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 30 процентов. Об этом говорится на сайте перевозчика.
Уточняется, что распродажа длится с 25 по 26 сентября и будет распространяться на все направления. Летать по купленным билетам можно с 5 ноября по 17 декабря 2025-го. Чтобы их приобрести, нужно ввести при покупке промокод OGOROD.
Ранее российским путешественникам назвали выгодные для отдыха в ноябрьские выходные регионы страны. Аналитики выяснили, что с 1 по 4 ноября можно дешево провести время в Сахалинской, Оренбургской, Томской областях, Республике Калмыкия и Ямало-Ненецком автономном округе. Апартаменты или номера в гостиницах в этих регионах обойдутся от 2000 до 5000 рублей за ночь.