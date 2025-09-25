Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:08, 25 сентября 2025Путешествия

Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 30 процентов

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 30 процентов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Российская бюджетная авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 30 процентов. Об этом говорится на сайте перевозчика.

Уточняется, что распродажа длится с 25 по 26 сентября и будет распространяться на все направления. Летать по купленным билетам можно с 5 ноября по 17 декабря 2025-го. Чтобы их приобрести, нужно ввести при покупке промокод OGOROD.

Ранее российским путешественникам назвали выгодные для отдыха в ноябрьские выходные регионы страны. Аналитики выяснили, что с 1 по 4 ноября можно дешево провести время в Сахалинской, Оренбургской, Томской областях, Республике Калмыкия и Ямало-Ненецком автономном округе. Апартаменты или номера в гостиницах в этих регионах обойдутся от 2000 до 5000 рублей за ночь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший президент Франции отреагировал на пятилетний приговор

    Умер легендарный английский рок-музыкант Дэнни Томпсон

    Крушение бизнес-джета из-за неудачного приземления в Южной Америке попало на видео

    Украинский телеканал дорисовал слушателей в пустом зале на выступлении Зеленского в ООН

    Макгрегор похвастался гонораром за участие в турнире UFC у Белого дома

    Xiaomi представила смартфон с двумя экранами

    В России рассказали об экспедиции к дальним планетам Солнечной системы

    Назван крадущий кальций из организма напиток

    Назван самый популярный у россиян регион страны для отдыха в выходные

    Москвичей возмутили непристойные медведи во дворе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости