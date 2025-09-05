Путешествия
20:08, 5 сентября 2025Путешествия

Россиянам назвали выгодные для отдыха в ноябрьские выходные регионы страны

RT: Россиянам предложили провести ноябрьские выходные в Сахалинской области
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Российским путешественникам назвали выгодные для отдыха в ноябрьские выходные регионы страны. Об этом сообщает RT со ссылкой на «Яндекс Путешествия».

Аналитики выяснили, что с 1 по 4 ноября можно дешево провести время в Сахалинской, Оренбургской, Томской областях, Республике Калмыкия и Ямало-Ненецком автономном округе. Апартаменты или номера в гостиницах в этих регионах обойдутся от 2000 до 5000 рублей за ночь.

В диапазоне от 5000 до 10 тысяч рублей можно отдохнуть в Волгоградской, Ростовской, Нижегородской областях, республиках Башкортостан, Дагестан, Камчатском и Краснодарском краях.

Ранее сообщалось, что российские путешественники на длинных ноябрьских выходных устремятся в пять городов страны. Лидируют среди популярных направлений Санкт-Петербург и Москва.

