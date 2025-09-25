Путешествия
Российский блогер занялся сексом в кузове движущегося пикапа в Таиланде и попал на видео

Российский трэш-блогер Георгий Дзугкоев занялся сексом в кузове движущегося пикапа в Таиланде и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На распространившейся в сети записи видно, как он вместе с девушкой стоит в багажнике пикапа и занимается сексом. Предполагается, что его партнерша была проституткой.

Нет данных о том, когда именно был снят ролик. Власти Пхукета, где он был записан, объявили Дзугкоева в розыск. Теперь блогеру грозит штраф и депортация на родину. По информации Telegram-канала Shot, нарушитель уже задержан вместе со своей возлюбленной-пенсионеркой.

Прежде этот же блогер уже попадал в скандальные истории из-за своих видео в сети. Дзугкоев снимал на камеру издевательства над пенсионеркой по имени Роза, с которой он якобы состоит в отношениях. Тогда россиянином заинтересовался Следственный комитет.

