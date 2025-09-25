Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:10, 25 сентября 2025Силовые структуры

Российский полицейский покрывал мигрантов и их бизнес

В Петербурге суд приговорил экс-полицейского, покрывающего мигрантов
Варвара Митина (редактор)

Фото: ГСУ СК по городу Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге суд приговорил к девяти годам колонии общего режима бывшего полицейского, который покрывал мигрантов и их бизнес. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину оштрафовали на миллион рублей и лишили звания «майор полиции». Двоих взяткодателей приговорили к четырем и семи с половиной годам колонии строгого режима.

По версии следствия, с февраля 2023 года по апрель 2024 года полицейский получал деньги от иностранных граждан за непривлечение их к ответственности за незаконную торговлю на Сенном рынке. Общая сумма этих взяток составила не менее 115,5 тысячи рублей. Кроме того, с мая 2022 года он получил около 300 тысяч рублей за покровительство мигрантам, нарушавшим визовый режим.

Ранее суд вынес приговор мужчине из Киргизии, который расправился с 78-летней писательницей Раисой Кирсановой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не понимают, что это значит». Министр войны США созвал сотни генералов и адмиралов на экстренное совещание

    «Ни памятника, ни оградки, ни креста». Православного бойца СВО тайно похоронили по мусульманским обычаям. Почему так произошло?

    Александра Бортич опубликовала архивное фото в купальнике

    Пилоты самолета со 132 пассажирами забыли выпустить шасси при посадке и попали на видео

    Трамп назвал способного повлиять на украинский конфликт лидера

    Дочь Бондарчука рассказала о его переживаниях из-за ухода Шукшина

    Артемия Лебедева высадили из такси и обматерили

    Трамп вновь разочаровался в Путине

    Акула польстилась на добычу рыбака и прокусила ему руку

    Названа самая полезная часть курицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости