Российский полицейский покрывал мигрантов и их бизнес

В Петербурге суд приговорил экс-полицейского, покрывающего мигрантов

В Санкт-Петербурге суд приговорил к девяти годам колонии общего режима бывшего полицейского, который покрывал мигрантов и их бизнес. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину оштрафовали на миллион рублей и лишили звания «майор полиции». Двоих взяткодателей приговорили к четырем и семи с половиной годам колонии строгого режима.

По версии следствия, с февраля 2023 года по апрель 2024 года полицейский получал деньги от иностранных граждан за непривлечение их к ответственности за незаконную торговлю на Сенном рынке. Общая сумма этих взяток составила не менее 115,5 тысячи рублей. Кроме того, с мая 2022 года он получил около 300 тысяч рублей за покровительство мигрантам, нарушавшим визовый режим.

Ранее суд вынес приговор мужчине из Киргизии, который расправился с 78-летней писательницей Раисой Кирсановой.