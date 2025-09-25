Шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира оценили

Reuters: У Трампа вообще нет шансов получить Нобелевскую премию мира

У президента США Дональда Трампа вообще нет шансов получить Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на мнение экспертов.

«Трамп не получит Нобелевскую премию мира. По мнению экспертов, он так жаждет разрушить международный миропорядок, которым дорожит комитет по присуждению премии. Его лоббистская деятельность, вероятно, также окажется контрпродуктивной», — говорится в материале.

По словам одного из его членов, комитет, присуждающий награды, предпочитает работать независимо, скрываясь от внешнего давления. Вместо этого пятерка членов комитета, возможно, захочет выделить гуманитарную организацию, работающую в условиях, которые стали более сложными отчасти из-за сокращения Трампом помощи США.

Уточняется, что вручение премии состоится 10 октября.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал условие получения Трампом Нобелевской премии мира. Он заявил, что для получения награды Трамп должен остановить конфликт между Палестиной и Израилем.