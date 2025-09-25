Бывший СССР
Стало известно о попытках ВСУ вывести Луганскую ТЭС из строя

Пасечник: ВСУ нанесли удары по газораспределительным станциям в ЛНР
Алевтина Запольская
Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли серию ударов по газораспределительным станциям городов Северодонецк и Счастье в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает глава ЛНР Леонид Пасечник, передает ТАСС.

«Буквально сегодня у нас нанесены два удара по газораспределительным станциям в городе Счастье и в городе Северодонецк», — отметил он.

По словам Пасечника, ВСУ нацелены на выведение из строя Луганской тепловой электростанции (ТЭС).

12 сентября украинские войска нанесли удар по действующему энергоблоку Смоленской атомной электростанции. По данным «Росатома», разрушений и пострадавших нет.

    Все новости