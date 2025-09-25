Стало известно о тайном предупреждении Европы насчет ударов по самолетам

Bloomberg: В Европе допустили уничтожение самолетов при нарушении границ

Европейские дипломаты на этой неделе уведомили Кремль о том, что НАТО подготовлено к ответу на нарушения своего воздушного пространства, включая применение силы и уничтожение техники. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники среди должностных лиц.

По словам источников, послы Великобритании, Франции и Германии на встрече в Москве выразили тревогу по поводу вторжения трех российских истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии.

Как отмечает агентство, европейские чиновники опасаются роста напряженности в отношениях с Москвой.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те вторгнутся в воздушное пространство альянса.