21:35, 25 сентября 2025Мир

Стало известно о тайном предупреждении Европы насчет ударов по самолетам

Bloomberg: В Европе допустили уничтожение самолетов при нарушении границ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Европейские дипломаты на этой неделе уведомили Кремль о том, что НАТО подготовлено к ответу на нарушения своего воздушного пространства, включая применение силы и уничтожение техники. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники среди должностных лиц.

По словам источников, послы Великобритании, Франции и Германии на встрече в Москве выразили тревогу по поводу вторжения трех российских истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии.

Как отмечает агентство, европейские чиновники опасаются роста напряженности в отношениях с Москвой.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если те вторгнутся в воздушное пространство альянса.

