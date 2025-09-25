Ушедшая из России сеть кофеен решила закрыть часть точек

Starbucks решила закрыть неэффективные кофейни и уволить сотни работников

Starbucks решила закрыть неэффективные кофейни и уволить сотни работников. Об этом заявил главный исполнительный директор ушедшей из России сети Брайан Никкола.

По словам руководителя, компания сократит число кофеен в североамериканской сети до 18,3 тысячи к концу сентября. Всего под сокращение пойдут около процента неэффективных точек. Партнеры кофеен, которые планируется закрыть, будут уведомлены об этом на этой неделе. Персоналу постараются обеспечить перевод в близлежащие заведения. Тем, кто решит уволиться, предоставят выходные пособия.

Ранее Starbucks уже обещала уволить более тысячи сотрудников. Еще порядка 900 будут сокращены в рамках структуризации. Увольнения затронут в основном вспомогательные подразделения. Будут сокращены также открытые вакансии, добавил Никкола.

«Я знаю, что эти решения повлияют на наших партнеров и их семьи, и мы приняли их не без труда. Я считаю, что эти шаги необходимы для того, чтобы сделать Starbucks лучше, сильнее и устойчивее, чтобы компания оказывала еще большее влияние на мир и создавала больше возможностей для наших партнеров, поставщиков и сообществ, которым мы служим», — заявил он.

Starbucks ушла из России в 2022 году. Активы кофейной сети приобрели артист Тимур Юнусов (Тимати) и ресторатор Антон Пинский. Сеть переименовали в «Старс Кофе», сейчас работает более 100 точек. Большинство из них функционируют в Москве и Петербурге.

В начале 2025 года Starbucks зарегистрировала товарный знак в России. Компания подала заявку еще в 2024 году — она находилась на рассмотрении с мая. Компания зарегистрировала товарные знаки по 21, 30, 35 и 43 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В список вошли бренды «Старбакс кофе», Frappuccino, Starbucks, Starbucks Coffee и другие.