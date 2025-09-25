Устроивший резню в российской больнице избежит колонии

Мужчину, напавшего с ножом на врачей иркутской больницы, признали невменяемым

В суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, который летом напал с ножами и перцовыми баллончиками на двух медиков иркутской больницы №8. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Все произошло утром 3 июля. Житель Иркутска прибыл в поликлинику на улице Баумана, вооружившись двумя ножами и пятью перцовыми баллончиками, и напал на сотрудников. В ходе нападения пострадали заместитель главного врача больницы №8 Ольга Асауленко и секретарь Ирина Марочкина — они получили ножевые ранения и были госпитализированы.

59-летнего злоумышленника смогли задержать другие сотрудники поликлиники и пациенты. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек.

Прокуратура просит применить в отношении мужчины принудительные меры медицинского характера, так как экспертиза признала его невменяемым. Как уточняет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, ранее он проходил лечение в психоневрологическом диспансере, а напал на медиков, так как они «лишили его права на жизнь».

