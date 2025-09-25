Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:54, 25 сентября 2025Силовые структуры

Устроивший резню в российской больнице избежит колонии

Мужчину, напавшего с ножом на врачей иркутской больницы, признали невменяемым
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, который летом напал с ножами и перцовыми баллончиками на двух медиков иркутской больницы №8. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Все произошло утром 3 июля. Житель Иркутска прибыл в поликлинику на улице Баумана, вооружившись двумя ножами и пятью перцовыми баллончиками, и напал на сотрудников. В ходе нападения пострадали заместитель главного врача больницы №8 Ольга Асауленко и секретарь Ирина Марочкина — они получили ножевые ранения и были госпитализированы.

59-летнего злоумышленника смогли задержать другие сотрудники поликлиники и пациенты. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек.

Прокуратура просит применить в отношении мужчины принудительные меры медицинского характера, так как экспертиза признала его невменяемым. Как уточняет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, ранее он проходил лечение в психоневрологическом диспансере, а напал на медиков, так как они «лишили его права на жизнь».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тройной саботаж». Трамп обрушился с критикой на ООН из-за странных событий во время его визита и призвал провести расследование

    Лишенная титула из-за съемок в порно королева красоты объяснилась

    Объявлено о новом уровне боев с Украиной

    Россиянин поплатился за размещенные в социальной сети материалы

    Устроивший резню в российской больнице избежит колонии

    Стало известно число пассажирских остановок ВСМ Москва — Петербург

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фигуру в топе с откровенным декольте

    В России назвали отрасли с наибольшим потенциалом роста зарплат

    ВС России уничтожили подземный штаб полигона ВСУ

    Украина выпустила по России десятки беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости