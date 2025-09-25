В Белом доме объяснили резкие заявления Трампа в адрес России

WP: Резкие заявления Трампа в адрес России — это тактика ведения переговоров

Резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес России — это его тактика ведения переговоров, направленная на оказание давления на Москву. Так риторику американского лидера объяснил ненавязанный высокопоставленный представитель Белого дома в интервью The Washington Post (WP).

При этом чиновник отметил, что Трамп не сигнализировал о серьезных изменениях в политике США в отношении Украины во время своего визита на Генеральную Ассамблею ООН, где он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее источники телеканала CNN отметили, что президент США своими словами о «старых границах» Украины хочет надавить на Россию для начала переговоров по кризису и надеется ускорить процесс достижения двумя сторонами мирного соглашения.